Tagasi 18.10.24, 08:54 Inbanki juhatusse naaseb Ivar Kurvits

Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja saab meeskonda uue liikme - juhatusse naaseb Ivar Kurvits. Foto: Andras Kralla

Inbanki nõukogu kinnitas alates 17. oktoobrist uueks juhatuse liikmeks tööpausilt naasva Ivar Kurvitsa.

Ivar Kurvits naaseb Inbanki chief of staff ametikohale ja juhatuse liikme kohustuste juurde pärast kuuekuulist tööpausi (sabbatical). Ivar Kurvits, kellel on pikaajaline õigusalane ja juhtimiskogemus, on olnud Inbanki juhatuse liige alates 2020. aastast. Enne Inbankiga liitumist töötas ta juhtivatel ametikohtadel Eesti Energias ja advokaadibüroos Sorainen.

