Tagasi 29.10.24, 08:16 LHV kaasab võlakirjadega 20 miljonit Panganduskontsern LHV Group kaasab tänasest investoritelt võlakirjadega kuni 20 miljonit eurot.

LHV võlakirjade märkimine algab 29. oktoobril ja kestab 12. novembrini. Foto: Liis Treimann

Tegemist on 2023. aastal kinnitatud võlakirjaprogrammi raames korraldatava teise emissiooniga mahus kuni 20 miljonit eurot. Sama programmi raames on juba emiteeritud 35 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju ning kokku on võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun