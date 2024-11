Tagasi 06.11.24, 14:18 Börsiekspert USA valimiste mõjust: prognoosimatus saab olema Trumpi aja märksõna Mis börsidel pärast USA presidendivalimisi võib juhtuma hakata, selles kõiguvad kohalike börsiekspertide arvamused seinast seina.

Kohalikud börsieksperdid on USA presidendivalimiste mõjude ja tähtsuse osas pisut erinevatel seisukohtadel, kuid isiklikes investeeringutes jätkavad kõik stoiliselt oma väljavalitud strateegiaga. Foto: Fotod: Liis Treimann/Swedbank, kollaaž: Jelena Tsenno

“Prognoosin, et USA majandusele hea president viib USA turud kindlasti tõusule, Euroopa ja Aasiaga on keerulisemad lood, sest viimased peavad kiiresti kohanema õppima ning see ei ole lihtne,” ütles Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas vahetult enne valimistulemuste selgumist.

