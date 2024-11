Tagasi 18.11.24, 16:36 Wall Streeti kuumimad jutud: kõva ralli, mis Euroopasse ei jõua Wall Streetil arutletakse endiselt Trumpi üle. USA presidendivalimiste tulemus on käivitanud korraliku aktsiaralli USA börsil, kuid ettevaatlikumad meeleolud valitsevad Euroopas ja Hiinas, kus kardetakse väljahõigatud kaubandustariife. Lisaks on kandvateks teemadeks Euroopa turu seisukord ning üha kallinev Tesla.

Struktuursete probleemidega vaevatud Euroopa seisab silmitsi ka eelarvepiirangutega. Strateegide sõnul jäävad Euroopa aktsiad tõenäoliselt USA aktsiatele alla ka tulevikus. Fotol Wall Streeti pull. Foto: AP/Scanpix

Trumpi võit on andnud rallile niivõrd kõva hoo sisse, et S&P 500 on tõusnud sel aastal koguni 25%, samal ajal Euroopa indeks Stoxx 600 vindub 5% juures. Bloombergi andmetel on taoline tulususe vahe suurim alates 1995. aastast.