Tagasi 28.11.24, 18:10 Eesti Pank kohustas Coop Panka suuremat puhvrit hoidma Eesti Pank nimetas Coop Panga süsteemselt tähtsaks pangaks ja kohustas panka hoidma vastavat krediidipuhvrit.

Coop Panga hoone. Foto: Liis Treimann

Keskpank põhjendas oma otsust sellega, et Coop Panga tähtsus on Eesti finantssüsteemis viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Nii majapidamistele ja ettevõtetele väljastatud laenude kui ka neilt kaasatud hoiuste vallas on panga turuosa üle viie protsendi.