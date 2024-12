Tagasi 04.12.24, 23:47 Powell: USA keskpank ei karda Trump 2.0 tõttu iseseisvust kaotada Kolmapäeval New Yorgis peetud kõnes kinnitas USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell, et ei ole mures, et keskpank võib Trumpi uue administratsiooni ajal oma iseseisvuse kaotada ning usub, et saab tulevas rahandusministriga hästi läbi, vahendas Yahoo Finance.

Jerome Powell esinemas New York Times DealBook tippkohtumisel 4.detsembril 2024. Foto: Getty Images/AFP/Scanpix

Powell rõhutas New York Timesi DealBooki tippkohtumisel New Yorgis, et Föderaalreserv loodi Kongressi poolt sõltumatuks, et see saaks teha otsuseid ameeriklaste, mitte konkreetse erakonna hüvanguks. Ta rõhutas, et usub, et vabariiklased ja demokraadid toetavad Kongressi seda ideede kogumit väga laialdaselt.