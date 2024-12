Tagasi 11.12.24, 09:36 Coop Panga kasum jäi õhemaks Coop Pank teenis novembris 2 miljonit eurot puhaskasumit, mis jääb eelmisele aastale alla 41 protsendi ja oktoobrile 16,7 protsendiga.

Turul jätkus intressitasemete suhteliselt kiire tõus, märkis Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Foto: Liis Treimann

11 kuu kokkuvõttes on pank teeninud 30,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 20% vähem kui aasta tagasi samal perioodil. “Omakapitali tootlus on aasta algusest olnud 16,7% ja kulu-tulu suhe 49%,” teatas Coop Panga finantsjuht Paavo Truu börsiteates.