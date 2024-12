Tagasi 19.12.24, 16:33 USA võib intresse langetada veel vaid kaks korda USA föderaalreserv on intressimäärasid tipust alandanud terve protsendipunkti võrra ning langetuste kulg on enam-vähem selge vaid järgmise aasta suveni, sest analüütikute nägemused on muutumas.

USA Föderaalreservi juht Jerome Powell Foto: AP/Scanpix

Föderaalreservi juht Jerome Powell andis eile pärast intressiotsuse tegemist märku, et USAs jätkuvad endiselt intressikärped, küsimus on pigem selles, kui kauaks. Föderaalreserv on ettevaatlik kärbete tegemisega, sest inflatsioon on jonnakas ning ei taha alla tulla. Tervislik inflatsioon on 2 protsenti, kuid selleni pole tase pikka aega jõudnud.