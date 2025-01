Tagasi 03.01.25, 19:06 President Biden blokeeris terasesektori hiigeltehingu USA president Joe Biden blokeeris 15 miljardi dollarise Nippon Steeli ja United States Steeli ühinemise, saates viimase aktsia New Yorgi börsil langusse.

Terase valamine US Steeli tehases. Foto: United States Steel

Pikemat aega tehingut vastustanud ning veel 17 päeva USA presidendi ametit pidav Biden andis käsu, et ettevõtted lõpetaks 30 päeva jooksul lõplikult ühinemistehingu, vahendas Financial Times. Selle peale teatasid Nippon Steel ja US Steel, et neil pole muud võimalust kui kohtult kaitset otsida.