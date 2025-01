Teisipäeval avaldatud USA tööstatistika büroo värked andmed näitasid, et novembri lõpus oli USAs avatud 8,1 miljonit töökohta, mis on rohkem kui 7,84 miljonit oktoobris. See on kõrgeim vabade töökohtade arv alates 2023. aasta maist, vahendas Yahoo Finance.