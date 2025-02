Tagasi 05.02.25, 18:31 Õigusekspertide portfellid TOPis: advokaadiamet isegi segab natuke investeerimisel Eelmisel nädalal ilmunud investorite TOPis paistab silma terve hulk õigusvaldkonnas tegutsejaid, advokaadibüroo Wallessi partner Toomas Taube ütles, et ta kinnisvaraturu taastumisse ei usu, aga loodab oma portfellis olevale Merkole edu.

Advokaadibüroo Walless partner ja vandeadvokaat Toomas Taube ei usu, et kinnisvaraturg niipea taastuma hakkab. Foto: Liis Treimann

“Naljaga pooleks võib öelda, et advokaadiamet on mõjutanud investeerimistegevust halvasti,” sõnas Taube. Ta tõdes, et advokaaditöö suunab tähele panema ohte ja riske, mis teeb vahel liiga ettevaatlikuks. Selle tulemusena on Taube kasumivõimalusest ilma jäänud, aga ka kahjumist pääsenud.