Airbnb kasum ületas prognoose, aktsia tõuseb

Lühiajalise kinnisvaraüürimisega sissetulekut teenivad investorid nõustuvad üksmeelselt, et tegemist on palju keerulisema valdkonnaga, kui algul paistab. Küll aga saab nutikate nippide abil oma korteri nii üles ehitada, et see kuus mitu tuhat eurot lisaraha teenib.