Tagasi 24.10.24, 19:25 Tööturg taastub: USAs langes töötu abirahade taotluse arv Ameerika Ühendriikides langes eelmine nädal töötu abirahade taotluste arv madalamaile tasemele peaaegu kuu aja jooksul.

Töötu abirahade taotluste arv langes madalamaile tasemele kuu aja jooksul. Foto: Getty Images/Scanpix

Ameerika Ühendriikide Tööministeeriumi uued andmed näitasid, et 19. oktoobril lõppenud nädalal esitati 227 000 esmast taotlust, mis on vähem kui analüütikute prognoositud 242 000 taotlust. See tähendab, et taotluste arv, mis septembris oli tõusmas, hakkab langema.

