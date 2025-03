Tagasi 05.03.25, 06:00 Maksueelised, mets ja vead ankeedis: kõige põletavamad küsimused tulude deklareerimisel Enim peavalu on tulude deklareerimisel põhjustanud investeerimis- ja ettevõtluskontoga seonduv ning see, kuidas töötab metsaomaniku maksusoodustus.

Kui tulude deklareerimisel tekivad vead, siis on võimalik teha deklaratsioonides parandusi kuni deklareerimise tähtpäevani või hiljem kuni kolme eelneva maksustamisperioodi kohta. Foto: Andras Kralla

Tulude deklareerimine käib hoogsalt. Uurisime maksuametist, millised teemad on tekitanud enim küsimusi, millised on levinumad vead ja kuidas on kohanetud tulumaksuseaduse muudatusega.