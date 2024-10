Tagasi 21.10.24, 06:00 Maksuamet võttis ette Tšehhi autoskeemi Eestisse toojad Ohtralt Tšehhi numbrimärkidega autosid Eestisse toonud JMV Motors vaidleb tuliselt maksuametiga, kes arestis ettevõtte kontolt hiiglasliku summa. Kui aastaid tagasi ütles maksuamet, et JMV äri ei ole probleemne, siis nüüd on tuul pöördunud.

Mõni aasta tegutsenud luksusautode rentija ja müüja JMV Motorsi äri võtab 2017. aastal tuure üles. Ettevõte kolib Tallinnas Ülemiste linnakusse, maksuametiga samasse majja.

“Üks maksuametnik, Siim Tamm koputas uksele. Ütles, et sõbrad, teete autoäri, teil on siin huvitavad Tšehhi numbrid. Kas saaks äkki rääkida, mis see põhjus on?” meenutas JMV omanik Jaak Laiksoo.

Maksuhaldur ja Laiksoo ning viimase äripartner Virgo Veiman istusid koos maha.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun