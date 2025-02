Tagasi 14.02.25, 14:00 Tulude deklareerimise peavalu: portaalis investeerijal tuleb teha kõvasti käsitööd Tulumaksuseaduse muudatusega erainvestorite võimalused investeerimiskonto süsteemi kasutada küll avardusid, kuid portaalides investeerijatel tuleb teada hulka detaile ja varasemate toimingute deklareerimiseks teha kõvasti käsitööd.

Tulude deklareerimine saab ametliku avapaugu 15. veebruaril. Krapsakamad on juba märganud, et tuludeklaratsioonidele pääseb juba täna ligi. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Kui tavapäraselt on investoritel võimalus panga vahendusel oma tulude andmeid edastada maksu- ja tolliametile ka automaatselt, siis käesoleval aastal investeerimiskonto süsteemiga esimest korda ühilduvate portaalide puhul see võimalik ei ole. Investorile tähendab see aga seda, et sisse- ja väljamaksete info tuleb deklaratsioonile sisestada käsitsi, sh ka tagasiulatavalt instrumentide soetusmaksumuse.