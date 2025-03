Tagasi 05.03.25, 19:13 USAs toimus uute töökohtade lisandumises suurim langus alates 2023. aasta märtsist ADP andmed näitavad, et veebruaris USAs värbamine aeglustus, kuna majanduslik ebakindlus tekitas eelmisel kuul kõhklusi töökohtade lisamisel, vahendas Yahoo Finance.

USA uute töökohtade lisandumises oli suurim langus alates 2023. aasta märtsist. Foto: AP/Scanpix

Värsked andmed näitasid, et USA erasektori värbamine aeglustus veebruaris oluliselt ja jäi alla Wall Streeti ootustele. See lisas muret, et USA majandus on hoogu kaotamas.