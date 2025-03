Tagasi 06.03.25, 09:44 Microsofti paelunud Discord alustas uuesti IPO-teekonda Kunagi Microsofti ostuvaateväljas püsinud suhtlusplatvorm Discord tõmbas uuesti käima börsile mineku kõnelused.

Suhtlusplatvormi Discord kasutavad suurel määral mängurid. Foto: Zuma Press / Scanpix

Discord on aktsiate esmaseks avalikuks pakkumiseks ehk IPOks alustanud kõnelusi pankadega, vahendab Financial Times. Väljaande teatel võib see olla märk, et seni loiult tegutsenud USA IPO-turg taastub.