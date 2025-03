Tagasi 25.03.25, 10:56 Jaeinvestorid paiskasid USA aktsiatesse 67 miljardit, fondid põgenevad USA aktsiaturgu hoiavad üleval jaeinvestorid, kes ostavad aktsiaid languse pealt juurde, samas professionaalsed varahaldurid põgenevad ja vähendavad oma investeeringuid USAs.

USA suurpanga Goldman Sachsi andmetel on jaeinvestorid sel aastal olnud netomüüjad vaid seitsmel kauplemispäeval, kuigi turg on langenud 25 päeval. Foto: AP/Scanpix

Jaeinvestorid on sel aastal investeerinud USA aktsiatesse 67 miljardit dollarit, mis on vaid veidi kahanenud eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Eelmises kvartalis panustasid jaeinvestorid USA aktsiatesse ja fondidesse 71 miljardi dollarit, kirjutab Financial Times. Samas fondijuhid on oma positsioone USA börsil vähendanud kartes Donald Trumpi poliitilisi otsuseid.