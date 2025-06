Nvidia võimsa potentsiaali avamiseks tuleb kannatada lühiajalist langust

Sain kolmapäeva õhtul rõõmustada, et Nvidia on taas uutes kõrgustes ning kauaoodatud aktsionäride koosolekul käidi välja järgmise kasvu plaanid, mis pani ka analüütikuid hinnasihti kergitama.

Mäletatavasti kirjutasin 9. mail, et Nvidia aktsia on alahinnatud ning sellest hetkest on väärtpaberi hind tõusnud pea 33%. Minu 52 000 eurost on saanud 66 000 eurot. 14 000 eurot nagu maast leitud! Juba napilt paari kuuga olen oma Äripäeva tellimuse raha elu lõpuni tagasi teeninud.