Tagasi 28.06.25, 12:48 Raadiohitid: kas osta Hispaania kinnisvara, kulda või Nvidiat? Nädala raadiohittides tuli juttu kinnisvara omamisest Hispaanias, kuid räägiti ka maksudest ja sellest, kuidas elu Eestis edasi viia. Samuti kõnetasid kuulajaid moeäri julm varjupool, kulda investeerimine ja uue rekordi teinud Nvidia.

Suurettevõtja Jüri Käo jagab oma aega Eesti ja Hispaania vahet.

Foto: Andras Kralla

Nädala raadiohitid:

Suurettevõtja Jüri Käo: oleme maksutõusudega igalt poolt peksa saanud

"Me oleme saanud laksu igalt poolt: oleme saanud automaksuga peksa, siis tulumaksuga aktsionäridele dividendi makstes," rääkis TKM Grupi nõukogu esimees Jüri Käo saates "Kuum tool".

TKM Grupp tegutseb läbi Škoda ja KIA edasimüügi ka Leedus, kus investeerimine ja asjaajamine paistab Käole minevat kuidagi sujuvamalt. Samas Tallinnas avastati hiljuti, et kaheksa aastat tagasi kehtestatud detailplaneeringule järgi ikkagi ehitama ei saa hakata. “Võite ise kujutada ette, mis see aega võtab. Oleme suhteliselt tupikseisus praegu.”

Saates tuleb juttu Eesti majanduse tervisest, konkurentsivõimest, bürokraatia vähendamisest, investeeringutest ja veidi ka elu jagamisest Eesti ja Hispaania vahel. Saadet juhib Janno Riispapp.

Reet Roos suures intervjuus: ajab närvi, kui aeglaselt kaitsetööstust arendatakse

Eesti peaks nüüd võtma korralikult laenu, relvastuma ja arendama kiirelt välja korraliku sõjatööstuse, leiab meedia- ja reklaamiärinaine Reet Roos.

“Peame üles leidma endas samasuguse kaitsetahte, nagu on soomlastel, mitte arutama siin Portugali kinnisvara üle,” ütles Reet Roos. Tema sõnul pole kinnisvara Hispaanias ega Portugalis praegu mingi turvasadam.

Reet Roos, kelle portfelli kuulub kümmekond firmat, räägib saates, kuidas ettevõtted nullist üles ehitas, mida toob meedia- ja reklaamiärile kaasa tehnoloogia ülikiire areng ja millised on plaanid investeerimisfondiga.

Räägime ka sellest, kuidas emaks saamine on teda õpetanud, kuidas saada rohkem naisi ettevõtluse juurde, mille arvel ta kunagi kokku ei hoia ja kuidas võiks Eesti majandus kännu tagant minema saada. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

“See on tänapäevane orjapidamine.” Moeäri julmast varjupoolest ja prügikatastroofi valest lahenduskäigust

Saates “Globaalne pilk” räägime seekord maailma ühest suuremast reostajast ehk moetööstusest. Vaatame selle telgitagustesse: kuidas on hüperkiirmoebrändid Shein ja Temu teinud hirmkiiret võidukäiku ning missugune on nende ärimudel. Kuidas erineb see tavalisest kiirmoest? Või kas erinebki?

Missugustes töötingimustes töötavad vabrikutöölised ning kas kuuldused orja- ja lapstööjõust on liialdus? Kes selle kõige eest vastutama peaks? Kui tervislikud on need riided, mida me jube odava hinna eest ostame? Neile ja mitmetele teistele küsimustele kuuled vastuseid saatest.

Lisaks annab saatekülaline, disainer ning EKA vanemteadur Reet Aus lihtsaid soovitusi, kuidas endale korralik paar teksasid välja valida ning kummutab müüdi, kuidas üks ja sama tehas teeb ühe ja sama kvaliteediga rõivaid nii kiirmoebrändidele kui kallimatele kaubamärkidele.

Arutleme, kuidas peaks lähenema väga tõsisele moeprügi teemale, kusjuures Reet Ausi meelest on võti hoopis mujal, kui seni arvatud. Saadet juhib Pille Ivask.

Portfellihaldur hoiatab kullainvestoreid: kriisikindlus võib lüüa kõige valusamalt

Veel mõned aastad tagasi võis kulda investeerimisse uskumine tuua veidi kummalisi pilke. Nüüd on olukord aga muutunud: kullal on selja taga tugev tõus ning 2022. aasta põhjast on hind enam kui kahekordistunud.

Saates kuuleb, miks selline hinnatõus on toimunud ja mis võib kulla hinnast edasi saada. Uurime, milline on kulla roll investeerimisportfellis, kellel tasub kulda investeerida ja kellel mitte. Võrdleme füüsilise kulla, börsil kaubeldavate toodete ja kullakaevandusettevõtete aktsiate eeliseid ning puudusi.

Saates käsitleme ka laiemalt globaalseid tegureid, nagu keskpankade ja Aasia jaeinvestorite suurenenud nõudlust kulla järele ning arutleme, kas Bitcoin on "digitaalne kuld" ja milline on hõbeda potentsiaal.

Teemat on avamas investor ja finantskonsultant Jekaterina Tint ning LHV portfellihaldur Mikk Taras. Saadet juhib Kaspar Viira.

Nelli Janson: uue rekordi teinud Nvidial on korralik edumaa, aga ta ei ole alistamatu

Tehnoloogiafirma Nvidia tõusis kolmapäeval taas maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks, kuid näiliselt kõikvõimsa ettevõtte AI-troon ei ole kõigutamatu, rääkis LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Kuigi Nvidia peamise ekspordituru Hiina kiibiekspordi piirangud leevenevad, siis seesama takistus on kaasa aidanud hoopis Hiina AI-tehnoloogia arengule, mis võib Nvidia edu pidurdada, ütles Janson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Janson selgitas ka, miks Nvidia tegevjuht ei nimeta ettevõtet enam kiibitootjaks ning mis sõnumeid kolmapäevaselt aktsionäride koosolekult kuulda sai. Küsis Karl-Eduard Salumäe.

Tudengite ambitsioonikas eesmärk: viie aastaga portfell 100 000 euroni

Taltechi Tudengifond viskas eelmisel sügise Investor Toomasele kinda, et selgitada välja, kumb investeerimisseltskond saavutab kevadeks suurema tootluse.

Saates uurime milliseid investeeringuid võistlusperioodil Tudengifondis tehti, kuidas otsused sündisid, milliste õnnestumiste üle tudengid rõõmu tunda said ning milliseid kaotusi sai arvutiekraanilt suisa sentimeetrites mõõta.

Lisaks võistluse lõpptulemusele joone alla tõmbamisele, paneme saates ritta ka saadud õppetunnid.

Saates on külas Tallinna Tehnikaülikooli Tudengifondi turustrateegia juht ja ärirahanduse magister Mihkel Külm, inseneritudengist investeeringute juht Anders Brandmeister ning rakendusliku majandusteaduse tudengist tiimijuht Henrik Urbanik.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel