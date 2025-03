Tagasi 26.03.25, 16:44 Eksperdid kutsuvad USA turgude taastumise eufoorias ettevaatlikkusele USA tehnoloogiasektor on alanud nädalal pakkunud investoritele kosutavat tõusulainet, kuid pankade eksperdid soovitavad hoida kiivrid peas ja silmad lahti.

SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur hoiatab, et peale kerget eufooriat turgudel tasub ettevaatlik olla šampanja pudelite avamisel Foto: SEB Pank

Nasdaqi börsiindeks on sel nädalal kerkinud veidi üle 3% ning pakkunud investoritele hiljutisest müügilainest leevendust. Aasta algusest on siiski tehnoloogiasektorit jälgiv indeks 5,5% jagu miinuses, kuid märtsi põhjast on suund üles.