Tagasi 04.04.25, 21:37 Powell: tariifide püsiv mõju inflatsioonile on tõenäoline Föderaalreservi esimees Jerome Powell taganes reedel oma märtsikuu seisukohast ning märkis, et tariifide mõju võib olla ajutise asemel püsivam, kuna majandusel on vaja seedida oodatust suuremaid tollitariife.

Föderaalreservi esimees Jerome Powell märkis iga-aastasel SABEW konverentsil, et keskpank on edasise suhtes ettevaatlik. Foto: AP/Scanpix

"Kuigi tariifid põhjustavad suure tõenäosusega vähemalt ajutist inflatsiooni tõusu, on ka võimalik, et mõju on püsivam," tõdes Powell iga-aastasel SABEW konverentsil. Föderaalreservi esimehe praegune seisukoht erineb tema uskumustest eelmisel kuul, mil ta lootis, et tariifide mõju on ajutine.