Tagasi 09.04.25, 14:43 Tollisõda kukutas euribori paari aasta tagusesse aega Euribor tegi teisipäeval viimaste aastate järsema päevase kukkumise USA presidendi Donald Trumpi käima tõmmatud tollisõja taustal, kuid on tänaseks uuesti veidi toibunud.

Euroopa Keskpank alustas intressimäärade langetustega 2024. aasta juunis ning turuosalised ootavad, et ta langetab neid sel aastal veelgi. Foto: dpa/Scanpix

Eesti kodulaenu võtjatele oluline 6 kuu euribor langes teisipäeval 2,193%-le, mis on madalaim seis alates 2022. aasta novembri algusest. Kolmapäevaks kerkis euribor taas 2,31% juurde. Ökonomistide hinnangul on euribori järsu languse käivitanud ootus, et eelmisel nädalal teatatud tollimaksud aeglustavad globaalset majanduskasvu.