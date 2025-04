ST Sisuturundus 14.04.25, 13:22

Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks on seda meelt, et kiirelt muutuv tööturg nõuab töötajatelt pidevat enesearengut ja paindlikku reageerimist. Juba neli aastat on Tallinna Ülikool lisaks tasemeõppele pakkunud mikrokraadiõpet, millel omad kindlad plussid.