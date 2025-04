Tagasi 18.04.25, 06:00 Börsilt lahkumise teade tuli Enefit Greeni juhile üllatusena. “Iga juhtkond peab selleks valmis olema.” Eesti Energia ülevõtmispakkumisest sai Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja teada sama päeva hommikul kui ettevõtte aktsionärid ehk 27. märtsil.

Kiiresti on saanud selgeks, et taastuvenergiat pole võimalik kiiresti ja tasuvalt igale turule tuua, märkis Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja.

Foto: Liis Treimann

„Mõnes mõttes peab iga ettevõtte juhtkond olema valmis selleks, et omanik võib ettevõtte müüki panna. See on juhi DNAs. Eks see üllatas, aga mõeldes järele oli see loogiline,“ lausus ta.