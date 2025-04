Tagasi 28.04.25, 20:42 Alphabet plaanib Euroopa turul emiteerida võlakirju Google’i emafirma Alphabet plaanib esmakordselt korraldada võlakirjaemissiooni Euroopa turul juba kõige varasemalt teisipäeval, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Bloombergile.

Lisaks võlakirjaemissioonile Euroopas kavatseb Alphabet emiteerida võlakirju ka USAs.

Foto: Zumapress/Scanpix

Emissioon võib koosneda kuni viiest osast, mille seas oleks ka kuni 29aastase tähtajaga võlakiri. Kui see plaan teoks saab, oleks see üks pikima tähtajaga võlakirju, mis on Euroopas sel aastal emiteeritud.