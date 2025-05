Tagasi 20.05.25, 16:10 Investeerimismängu parimaid kergitas hajutatud portfell Möödunud nädalal suurenes Äripäeva ja Swedbanki korraldatud investeerimismängu esikolmiku portfellide väärtus üle 22%.

Panus tehisintellekti võidukäigule on portfelle kergitanud nädalaga üle 20%. Fotol Tallinna börsi juht Kaarel Ots ja Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang tänavu kevadel avasõnadega kostitamas investeerimismängu algust.

Foto: Liis Treimann

Hea nädala taga on suuresti USA börsi aktsiad, kuid nädala parima kolme hulka tulnute portfellides leidub lisaks nii Rootsi kui ka Eesti ettevõtteid.

Parima tulemuse tegi eelmisel nädalal kasutaja kaupo samanimelise portfelliga, mis kerkis nädalaga 24,4%. Investoril on portfellis viis positsiooni, millest kaks olid Rootsist. Rootsist oli investori portfellis tööstusfirma Atlas Copco ja kinnisvarasektorist SBB Norden. Kumbi aktsia näitas eelmisel nädalal paariprotsendist tõusu.

Suuremad tõusud tulid USA börsilt. Sealt oli investori portfellis tehisintellekti võidukäigust osa saav Super Micro Computer ja Nvidia. Super Micro Computer on viimastel päevadel kerkinud pea 30% ning Nvidia on tõusnud pea 9%. Super Micro teatas eelmisel nädalal mitmest suurest lepingust andmekeskuste rajamiseks. Lisaks on investoril ka tööstusfirma 3M positsioon, mis kerkis nädalaga samuti vaid paar protsenti.

Tesiele kohale tuli kasutaja timo mehilane portfelliga cashtommy, mis tegi nädalaga 23,3% tootlust. Investor on samuti valinud portfelli viis positsiooni, millest kolm kattuvad nädala parima portfelliga. Ka timo mehilase portfellis on Nvidia, Super Micro ja Rootsist SBB Nordeni aktsiad.

Lisaks on investor panustanud USA autotootja General Motorsi aktsiatele ja kiibisektorist Intelile. General Motorsi aktsiad kauplesid viimase nädala jooksul kerges plussis ning Inteli aktsiad olid paari protsendiga miinuses.

Kolmandale kohale tuli Peep Pajus portfelliga MMM915, kust võib leida kokku üheksa positsiooni. Investor on samuti valinud portfelli Nvidia ja Super Micro ning on lisaks panustanud mitmel korral tehisintellektile. USA börsilt leiduvad veel Palantir, Micron Technology, AMD, Dell ja Walmart. Kohalikult börsilt on investoril Merko ja Hepsori aktsiad.