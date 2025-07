USA majandus püsib kindlal pinnal, aktsiaturg jäi suurte muutusteta

USA aktsiad taastusid kauplemisseansi madalseisudest ja lõpetasid kolmapäeva tõusuga. Edenemise tõi kaasa see, et president Trump ütles, et ta ei plaani Föderaalreservi juhti Jerome Powelli vallandada. Erinevad andmed näitasid, et Trump oli sellele otsusele lähedal.