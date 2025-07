Tagasi 17.07.25, 12:09 Vendelin müüb äsja ostetud Leedu restoraniäri edasi vanale sõbrale Suurettevõtja Margus Linnamäe investeerimisfirma MM Grupp küsib Leedu konkurentsiametilt luba, et osta alles kaks kuud tagasi Ivar Vendelini kätte liikunud restoraniäri.

Ivar Vendelin ei näe põhjust, miks peaksid Leedu võimud tehingule kätt ette panema.

Foto: Raul Mee

Kohalikule ametile läkitatud teates seisab, et MM Grupp tahab omandada 100% UAB Delano aktsiatest. Leedu firma käitab kokku 23 Delano ja Can Can Pizza restorani, samas kui MM Grupp tegutseb riigis juba KFC ja O’Learyse kaubamärkidega.