Rootsi kontsern ostab kavala boonusega ära eduka Pärnu tööstuse

Pärnu servas tegutsev tööstus Milectria OU liikus Rootsi tööstuskontserni Hanza AB kätte tehinguga, millega see omandas Milectria elektrisüsteemide lepingulise tootmise, et tugevdada oma kaitsetööstusvõimekust.

Eesti ettevõttes Milectria on 172 töötajat ja selle käive oli eelmisel aastal ligi 17 miljonit eurot, viimased kolm aastat on see jõudsalt kasvanud. Ärikasum enam kui kahekordistus aastaga ja oli üle 1,1 miljoni euro.