Tagasi 18.07.25, 16:04 Euroopa tehisaru määrus toob ettevõtetele peagi uusi võimalusi ja kohustusi Alates 2. augustist peavad üldotstarbelised tehisintellekti süsteemid, nagu ChatGPT-laadsed mudelid, vastama Euroopa Liidu läbipaistvusnõuetele. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kommunikatsioonijuht Elis Paemurd selgitab, et kuigi trahve kohe ei tule, algab ettevõtete jaoks uus aruandlusperiood, milleks tuleks hakata valmistuma kohe. "AI Faktori" saates räägime Euroopa Liidu uutest määrustest.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kommunikatsioonijuht Elis Paemurd.

Foto: Andres Laanem

Kuigi Euroopa Liidule on ette heidetud liigseid regulatsioone, mis pärsivad muuhulgas ka tehisarulahenduste innovatsiooni, leiab Elis Paemurd, et turvaline ja läbipaistvalt arendatud tehisaru annab Euroopale tulevikus konkurentsieelise. „Keegi ei taha AI arengut pidurdada – vastupidi, me tahame seda teha kohe alguses õigesti. Just see võib anda eelise, mida teised alles järele hakkavad tegema,“ ütleb Paemurd.

Euroopa Komisjon annab uue määrusega ettevõtetele nii rahalist kui mõttelist tuge ning kuigi paljud ka Euroopa suurettevõtted on viimasel ajal avaldanud soovi määruse rakendamine edasi lükata, ei ole plaanis seda teha. Pigem on esimene aasta mõeldud koos ühtsetes regulatsioonides töötamisele.

Pikemalt sellest, mida see tähendab Eesti ettevõtetele nii kohustuste kui võimaluste näol, saab kuulda juba saates. Saadet "AI faktor" juhib Mart Valner.

Artikkel jätkub pärast reklaami