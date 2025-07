Tagasi 19.07.25, 11:13 Raadiohitid: suvised investeerimisideed, toidu hind ja suhted Hiinaga Sel nädalal pakkus kuulajatele kõige rohkem huvi, millised ideed kõlasid nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalil. Raadiohittides võeti ette ka Infortari sammud põllumajanduses, üüriäri, Lääne suhted Hiinaga ja üle jõu käiv toidu hind.

Investeerimisfestival, mis on Eesti suurim vabaõhu investeerimisüritus, tõi kokku 1800 investeerimishuvilist. Ürituse telgitagustest räägiti saates “Investor Toomase tund”.

Foto: Simo Sepp

Nädala hitid:

Kummikud jalga, kasum tasku: festivalilt korjati ilmastikukindlaid investeerimisnõuandeid

Lähme emotsiooniderohkele teekonnale läbi sellesuvise Investeerimisfestivali kireva melu: kuuleme värskeid muljeid, säravaid taipamisi ja siseringi saladusi, mida jagavad nii korraldajad kui ka osalejad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Investeerimisideid jagavad tuntud finfluencerid ja investorid. Sündmuse telgitagustest räägivad Äripäeva suurürituste juht Jana Palm, investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang ning ajakirjanikud Merian Tiirats ja Kaspar Viira. Saadet juhib Jana Saarkoppel.

Kummikud jalga, kasum tasku: festivalilt korjati ilmastikukindlaid investeerimisnõuandeid

Kahe suurdiili järel: Infortari juht avab järgmisi plaane

Saade toob kuulajateni loo sellest, kuidas energia- ja infrastruktuurigigant Infortar teeb järjest julgemalt samme põllumajandussektoris. Hiljuti on omandatud kaks suurt piimatootjat – Halinga OÜ ja Estonia Farmid.

Saatekülaline on Infortari tegevjuht Martti Talgre, kes selgitab, miks nad on otsustanud piimandusse investeerida ja millised on nende plaanid edaspidiseks. Lisaks räägib ta riigi konkurentsivõimest ning Eesti maksupoliitika mõjust majandusele. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kahe suurdiili järel: Infortari juht avab järgmisi plaane

Tõnu Toompark: pikaajaline üüriäri on surnud

Kinnisvarainvestor ja koolitaja Tõnu Toompark ütles, et pikaajaline üüriäri on surnud, sest tootlust on mujalt teenida lihtsam.

Intervjuus põhjendab ta pikemalt, miks nii arvab ning arutleb institutsionaalsete investorite ja majanduskriiside mõjust üüriturule. Intervjueeris Lauri Leet.

Tõnu Toompark: pikaajaline üüriäri on surnud

“Kuum tool”: Hiina ei taha meie kaupu ega tee meid rikkaks

Artikkel jätkub pärast reklaami

Juhtiv Hiina asjatundja Leslie Leino on hämmingus, kuidas Euroopas usutakse siiani, et Hiina soovib Läänega vastastikku kasulikke suhteid.

Ehkki peagi toimub Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumine, ei ole seal näha suhete paranemist. Pealegi tunnistas Peking hiljuti, et ei saa lasta Venemaal Ukrainas toimuvat sõda kaotada.

Saates rääkis Leino, miks on Hiina majandus sedavõrd kehvas seisus ja mida see tähendab globaalselt. Samuti prognoosis ta, millal (mitte kas) Hiina Taiwanile kallale tungib, ning arutles, kas kompartei sees võib tõepoolest olla vandenõu kukutada suur juht Xi Jinping võimult. Küsis Indrek Lepik.

“Kuum tool”: Hiina ei taha meie kaupasid ega tee meid rikkaks

Kristi Saare valitsusele: palun, maksustage mind rohkem

Investor Kristi Saare ütleb, et toidule käibemaksuerisuse tegemine on valupunkt, millelt valitsus ei tohi pilku kõrvale pöörata – liiga paljudele peredele käib toidulaua katmine üle jõu. Kohalik toit on aga luksus, mida saavad endale lubada vaid jõukamad.

Lisaks toidule käibemaksuerisuse kehtestamisele on Kristi Saare aastaid rõhutanud, et valitsus peaks maksukoormust õiglasemaks muutma ning maksustama rohkem jõukaid. „Näiteks tulumaksuvaba miinimumi tagasiandmine – miks? Mulle antakse aastas tuhat eurot lisaks kätte. Mul ei ole seda vaja, ma ei taha seda,“ sõnab Saare.

Saates arutame, millised on peamised argumendid toidule käibemaksuerisuse tegemise vastu ja kuidas võiks sellist erisust rakendada.

Lisaks räägime lihatööstuse Frank Kutter juhatuse liikme Johanna Maripuuga sellest, kas käibemaksu langetamine tooks toidupoodides hinnad tegelikult alla ja miks kujunevad toiduhinnad Eestis nii kõrgeks. Saatejuht on Eget Velleste.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kristi Saare valitsusele: palun, maksustage mind rohkem

Investor Katri Teller tunneb, et jaks on tagasi. “Läbipõlemisel on hinnalipik”

End hiljaaegu „lõhki tõmmanud“ investor Katri Teller arvutas välja läbipõlemise hinna, nagu ta ütles Investeerimisfestivalil antud intervjuus.

Viimase aasta on Teller olnud pigem passiivne investor, istudes „kätel“ – ehkki mõne erandiga: vahepeal müüs ta paar korterit. „Mu armastus kinnisvara vastu ei ole kustunud. See on lihtsalt selline varaklass, millega peab rohkem tegelema. Praegu tahaksin aga tegeleda võimalikult vähesega ja teha neid asju, millega tegelen, võimalikult hästi,“ selgitas ta.

Intervjuus räägib Katri Teller, milliseid muudatusi on ta oma elus teinud, et uue hooga alustada, millised plaanid tal on kinnisvaraga ja mida võib oodata aasta teisest poolest. Küsimusi esitab Mai Kroonmäe.