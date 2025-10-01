Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist

Pole mõtet endale ise klaaslage ehitada, võta telefon ja helista USAsse või siis tee Facebooki postitus, sihi see Namiibia turule ja vaata, mis juhtuma hakkab, utsitasid kolm viimastel aastatel läbi löönud eksportijat täna Äriplaani majanduskonverentsil teisigi tegutsema.
Viie tegutsemise aasta seast peab ÖÖDi peegelmajade ettevõtte juht Andreas Tiik just käesolevat aastat nende ajaloo parimaks. "Võrreldes eelmise aastaga oleme numbrite poolest üle 100 protsendi kasvanud," ütles Tiik Äripäeva hommikuprogrammis.
Peegelmaju tootva ÖÖD Mirror Housesi jaoks mängis eduloos olulist rolli pääsemine oma valdkonna väljaandesse, kust levis sõna edasi suurematesse rahvusvahelistesse kanalitesse, rääkis ettevõtte asutaja ja juht Andreas Tiik tänavusel kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsil.
Usaldus on äris kõige olulisem ning see kehtib ka transporditeenuses. Inimeste päevakava on tihe ning iga minut loeb. Viimane asi, millele soovitakse väärtuslikku aega kulutada, on hilinev või ärajäänud taksosõit ning määrdunud ja ebamugav sõiduk. Samuti juhuslikud pimekohtingud autojuhiga, mis võivad jätta pikemaks ajaks halva tunde.