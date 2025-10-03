Indexo laenuportfell kasvas septembris üle kolmandiku

Indexo Banki kliendikogemuse süsteemide juht Mārtiņš Kalniņš osalemas Indexo Banki avaüritusel.
Foto: Ieva Leiniša, LETA/Scanpix
Ainuüksi septembris väljastas pank 10,6 miljoni euro väärtuses uusi laene, mis on seni suurim ühe kuu laenumaht, teatas ettevõte börsile. Suurem osa sellest summast moodustas hüpoteeklaenude refinantseerimine.
Kuigi Indexo pensionihaldusäri kasum kasvas aastaga ligi viis korda 743 000 euroni, jätkas hiljuti tegevust alustanud pank ootuspäraselt investeerimisfaasis, teenides 5,05 miljoni euro suuruse kahjumi. Grupi konsolideeritud kahjumiks kujunes 4,3 miljonit eurot.
Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
