Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi teed LHV juhiks

ST Sisuturundus 02.10.25, 15:07

Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!