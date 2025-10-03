Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi teed LHV juhiks

Olulised on tulemused. LHV grupi uuel juhil Mihkel Torimil on tugev orienteeritus tulemustele. Suuri arenguvõimalusi näeb ta nii Eesti kui Inglismaa turul.
Foto: Liis Treimann
„Noorena tegelesin ma arvutitega, võtsin neid lahti ja panin kokku. Olin seda meelt, et mu teekond viib kuhugi ITsse, kuni sain interneti, tegin lahti Tallinna börsi lehe, mis oli väga põnev,“ räägib Torim saates „Läbilöök“.
Madis Toomsalult juulikuus ameti üle võttev Mihkel Torim oli tööpakkumisest üllatunud, kuid tõdes, et mõtles ennast ka ise välja pakkuda. Torim on tehnoloogiahuviline ja on LHV asutaja Rain Lõhmusega vestelnud tehisintellektist ja sellest, kuidas selle võimalusi ära kasutada.
