Mart Laar: meid hoiatati, aga kardan, et praegune valitsus sellest ei hooli
Selle asemel, et kärpida avaliku sektori kulusid ühe korraga ja suurelt, eelistab praegune valitsus millegipärast jupi kaupa lõikamise valu, kirjutab ekspeaminister ja endine Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar (Isamaa).
Peaminister Kristen Michal ja endine peaminister Mart Laar kohtumisel Stenbocki majas.
Foto: Andras Kralla
Eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus on kirjutanud Äripäevas asjaliku artikli eelarve puudujäägiga kaasas käivatest ohtudest ning lükanud ümber teooriaid, kuidas laenurahaga majandus käima lükata ja hästi elama hakata. Hea, et omal ajal eelarvenõukogu sai asutatud ning sellele häid esimehi on jätkunud!
