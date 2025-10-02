Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu

Oktoobris panid kaks naist Viljandis püsti pakendivaba Nullpoe, kus kaupa saab osta täpselt nii palju või vähe, kui vaja. Käimasaamiseks läheb veel natuke aega, kuid ökoemmed, tudengid ja vanurid on poe juba kenasti üles leidnud, rääkisid poepidajad.