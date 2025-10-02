Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu

Oktoobris panid kaks naist Viljandis püsti pakendivaba Nullpoe, kus kaupa saab osta täpselt nii palju või vähe, kui vaja. Käimasaamiseks läheb veel natuke aega, kuid ökoemmed, tudengid ja vanurid on poe juba kenasti üles leidnud, rääkisid poepidajad.
Eesti esimese zero-waste-kontseptsiooniga poe Ilma Pood müügijuht Jelena Oshepkova tõdes saates „Delovõje Lljudi“, et jäätmevabale elustiilile üle minnes peab inimene saama nautida kõike, mis teda rõõmsaks teeb.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.