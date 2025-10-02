Tagasi ST 02.10.25, 15:07 6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!

Kaupmees, kujuta ette, et Sinu klient saab teha ostu juba täna, aga jagada makse kuue kuu peale ilma intressi, lepingu- või haldustasudeta! See on lahendus, mis toob ostmisele vabaduse ja meelerahu: sellistel tingimustel ei loobu klient soovitud tootest, sest tal on võimalik kulud riskivabalt ajas hajutada.

Ettevõtja jaoks on see aga tõeline müügivõimaluste võimendaja. Kuus kuud 0% tähendab suuremaid ostukorve, rohkem kordusoste ja palju vähem pooleli jäänud ostuprotsesse. Kui klient saab oma maksusumma jagada poole aasta peale ja samas ei pea juurde maksma sentigi, on otsus ostu sooritada oluliselt lihtsam. See on psühholoogiliselt tugev argument, mis muudab e-poe konkurentide seas ahvatlevamaks ja kasvatab kliendi lojaalsust.

Placet Group on oma 18-aastase kogemuse ja usaldusväärsusega loonud lahenduse, mis ei koorma ettevõtjat tehniliste detailidega. E-pood saab oma müügitulu kohe kätte, samal ajal kui klient naudib vabadust maksta kuue kuu jooksul osade kaupa, ilma et peaks muretsema lisakulude pärast. Selline mõlemapoolne võiduolukord toimib nii alustavale kui ka juba turul kanda kinnitanud e-poele.

Tänane klient ootab, et ostuprotsess oleks lihtne ja tema vajadustega kooskõlas. Kui talle pakutakse võimalust jagada makse lisakuludeta poole aasta peale, muutub ostmine mitte ainult kättesaadavamaks, vaid ka emotsionaalselt meeldivamaks. See ei ole pelgalt makseviis, vaid strateegiline tööriist, mis loob e-poele uue müügivõimaluste taseme ja annab konkurentsieelise.

Kuus kuud 0% on pakkumine, mida kliendid mäletavad ja mille juurde nad tagasi tulevad. Selline lahendus muudab ostlemise tõeliselt ägedaks ja supermugavaks – see on samm, mis viib nii kliendi kui ka ettevõtte järgmisele tasemele!

Tegemist on finantsteenusega. Enne teenuse kasutamist pea nõu Placet Group OÜ asjatundjatega.