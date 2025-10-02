Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,71%291,83
  • OMX Riga−0,09%907,03
  • OMX Tallinn0,32%1 946,65
  • OMX Vilnius0,54%1 242,92
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 1000,02%9 448,17
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,51
  • OMX Baltic0,71%291,83
  • OMX Riga−0,09%907,03
  • OMX Tallinn0,32%1 946,65
  • OMX Vilnius0,54%1 242,92
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 1000,02%9 448,17
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,51
  • ST
  • 02.10.25, 13:57

Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas

Kui Raben Eesti alustas 2004. aastal tegevust kaheliikmelise meeskonnaga, ei osanud keegi arvata, et ettevõttest kasvab kiiresti üks tugevamaid tegijaid kohalikul transpordi- ja logistikaturul. Tänaseks on meeskond oluliselt kasvanud ning lisandunud on mitmekülgne teenusteportfell, mis võimaldab pakkuda lepingulist logistikat, siseriiklikku ja rahvusvahelist transporti, jahutatud toidukaupade logistikat, mere- ja õhutransporti ning intermodaalset transporti läbi ettevõtte filiaalide erinevates riikides.
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Raben Groupi juured ulatuvad 1931. aasta Hollandisse, kus logistikafirma alustas pereettevõttena. Euroopa-üleseks võrgustikuks kasvanud grupil on täna 17 riigis enam kui 170 asukohta, ligi kaks miljonit ruutmeetrit laopinda ja üle 12 000 töötaja. Eestis on vähestel ettevõtetel võimalus kasutada nii ulatuslikku ja hästi toimivat logistilist võrgustikku, mis tagab igapäevased väljumised ning kiire ja usaldusväärse kaubavoogude liikumise erinevate riikide vahel. Isegi siis, kui Eesti ei ole tarneahela algus ega lõpp-punkt.
„See on meie tugevus, mida paljud kohalikud konkurendid pakkuda ei saa – meil on võimalus toetuda rahvusvahelisele võrgustikule, kuid samas reageerida väga täpselt Eesti klientide vajadustele,“ selgitab Raben Eesti juht Evgenia Antonis ja rõhutab, et edu taga ongi just nii paindlikkus, pidev areng kui ka võime kuulata partnerite erivajadusi.
Näiteks toidukaupade puhul on kliendile oluline kindlus, et kogu tarneahel vastab rangetele ohutus- ja kvaliteedinõuetele. Raben Eesti on Eestis ainus ettevõte, kellel on IFS Logistics 3.0 sertifikaat – see tähendab, et iga etapp, alates kaupade vastuvõtust kuni ladustamise ja tarneni, on kontrollitud ning rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega kooskõlas. See on suur konkurentsieelis, eriti toiduainetööstuse ja jahutatud kaupade transpordi puhul.

Transpordi- ja logistikasektori väljakutsed on ajas palju muutunud

Ühelt poolt kujundavad turgu tööjõupuudus, kasvavad kulud ja keskkonnanõuded, teisalt avavad digitaliseerimine ja rohepööre uusi võimalusi. Raben Eesti on seadnud fookusesse nutikad IT-lahendused, mis toetavad protsesside automatiseerimist, andmepõhist juhtimist ja klientidele pakutavat läbipaistvust. „Digilahenduste abil saame vähendada käsitööd, parandada prognooside täpsust ja pakkuda klientidele rohkem paindlikkust. Meie kliendiportaalid võimaldavad reaalajas tellimusi jälgida ning kogu vajalik dokumentatsioon on vaid mõne klikiga kättesaadav,“ kirjeldab Antonis.
Ta lisab, et see suurendab läbipaistvust, tõstab kliendirahulolu ning võimaldab klientidel oma tegevust paremini planeerida. „Meie juhtkond on seadnud strateegiliseks eesmärgiks automatiseerida kõik protsessid, et suurendada efektiivsust ning vähendada käsitsi tehtavat tööd. Arvestades tööjõupuudust logistikasektoris, on oluline töötajate tootlikkuse mõõtmine ja ressursside targem kasutamine. IT süsteemid toetavad meid ka selles, andmepõhine juhtimine aitab hoida kõrget teenuse kvaliteeti ka keerulistes oludes.”
Samas on logistikasektori suureks väljakutseks keskkonnamõju vähendamine. Raben mõõdab regulaarselt CO₂ heitmeid, uuendab autoparki madalama heitkogusega sõidukite vastu ja testib seal võimalusel ka elektrisõidukeid. Digitaalsed planeerimistööriistad aitavad optimeerida marsruute ja vähendada tühisõite, mis säästab nii kütust kui ka keskkonda. Laopindadel, kontorites investeeritakse hoonete energiatõhususse, rakendatakse prügikäitlust, sorteerimist ja taaskasutuse põhimõtteid. Eesmärk on pakkuda lahendusi, mis on korraga tõhusad ja vastutustundlikud.
Viimase aasta jooksul on sektori hinnakujundust tugevalt mõjutanud kütusehindade kõikumine, tööjõupuudus ja regulatiivsed nõuded. Need tegurid on paratamatult suurendanud teenuste omahinda, kuid Raben Eesti eesmärk on tagada klientidele jätkuvalt konkurentsivõimeline ja usaldusväärne teenus. Antonis nendib, et ettevõtte jaoks on oluline, et isegi keerulistes oludes oleks kliendil kindlus ning tema kaubad jõuaksid õigel ajal ja õiges seisukorras kohale.
Kuna Raben Eesti tegevus tugineb tugevalt Euroopa võrgustikule ja koostööpartneritele, mõjutavad ettevõtet otseselt ka erinevates riikides kehtestatud täiendavad kulud ja maksud. Need riigipõhised tasud ja maksud lisanduvad transpordi- ja logistikasektori üldistele kuludele, nagu kütus, tööjõud ja regulatiivsed nõuded. Seetõttu tuleb hinnakujunduses arvestada nende lisakohustustega, et tagada nii konkurentsivõime kui ka teenuste jätkusuutlikkus.

Põhilised riskid on seotud tarneahela, IT ja inimestega

„Üks olulisemaid riske meie igapäevatöös on ootamatud katkestused tarneahelas. Meie liiniautod liiguvad nagu kellavärk terminalide vahel, mistõttu iga tehniline tõrge, loodusõnnetus või muu ootamatus võib häirida kogu tööaja graafikut ning mõjutada tarneaegu. Sellistes olukordades peame kiiresti reageerima – leidma alternatiivse transpordilahenduse ning tegema ümber kogu logistilise planeerimise, et minimeerida viivitusi ja tagada teenuse järjepidevus,” räägib ettevõtte juht.
Teiseks on olulised tööjõuga seotud riskid: kuna kollektiiv on suhteliselt väike, võib juba 1-2 võtmetöötaja ootamatu puudumine põhjustada tõrkeid igapäevastes tööprotsessides. Selle riski maandamiseks rakendatakse pidevat koolitust, luuakse motiveerivad töötingimused ning kehtestatud on põhimõte, et igal töötajal peab olema asendaja, kes suudab tema rolli üle võtta.
Kolmandaks arvestatakse Raben Eestis tõsiselt ka tehnoloogiliste riskidega, sealhulgas IT-süsteemide võimalike tõrgete või andmeturbe rikkumistega. IT süsteeme uuendatakse regulaarselt, et tagada nende töökindlus ja turvalisus, samuti korraldatakse kohustuslikke koolitusi, et tõsta töötajate teadlikkust küberturbe ohtudest ning vähendada inimliku vea riski.

Pidev areng aitab konkurente edestada

Tulevikku vaadates on Raben Eesti eesmärk tugevdada kohalikke teenuseid ja laiendada siseriiklikku võrgustikku. See võimaldab pakkuda veelgi paindlikumaid lahendusi kogu Eesti territooriumil ning vähendada sõltuvust partneritest. Riskide maandamiseks panustab ettevõte töötajate koolitamisse, asendussüsteemide loomisse ja IT-turvalisusse. Ettevõtte igapäevane töö on seotud suure vastutusega, sest iga viivitus või ootamatus võib mõjutada tervet tarneahelat. Seepärast on Raben Eesti üles ehitanud süsteemid, mis tagavad stabiilsuse ka ootamatuste keskel.
Grupi tasandil ollakse viimastel aastatel aktiivselt laienenud ja investeerinud erinevatesse Euroopa riikidesse. Eestis on tegevus olnud seni tagasihoidlikum, kuid töö käib Antonisi sõnul selle nimel, et muutuda iseseisvamaks ning vähendada sõltuvust kohalike partnerite võrgustikust.
„Oleme ehe näide, kuidas väikesest kahe inimesega tiimist saab aja jooksul professionaalne ja usaldusväärne logistikapartner. Edu võti on olnud valmisolek kasvada koos klientidega, kohandada teenuseid erinevate sektorite vajadustele ja hoida fookust kvaliteedil. Meie eesmärk on pakkudes lahendusi, mis aitavad klientidel oma äri paremini juhtida ja arendada. Suudame kiiresti kohaneda ning rakendada pidevalt innovatsiooni, mis aitab meil konkurentsis püsida ja kasvada.”
Raben Eesti OÜ
www.raben-group.com

Seotud lood

Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.
  • ST
  • 29.09.25, 11:31
Letsinvesti ja Axiology esimene võlakirjade digiprojekt: LHM grupi emissioon väärtusega 5 miljonit eurot

Hetkel kuum

Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Uudised
  • 01.10.25, 06:00
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Kui teisipäeva õhtul sulgesid USA aktsiaturud rohelises ning Wall Street nautis viimase 15 aasta võimsamat septembrit, siis kolmapäeva hommikul on USA suuremate aktsiaindeksite futuurid languses.
Börsiuudised
  • 01.10.25, 09:00
USA valitsus peatas töö. Aktsiaturud langevad
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Uudised
  • 01.10.25, 16:11
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
Kui selle aasta kevadel oli turgude ootus, et 6 kuu euribor kukub alla 2%, siis täna näitavad kõik märgid, et põhi on saavutatud ja pigem võib 6 kuu euribor vaikselt tõusta järgmise aasta lõpuks, kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann tähtajaliste hoiuse intresside põhilise mõjutaja muutust.
Börsiuudised
  • 01.10.25, 13:00
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Karoli Hindriks ütles, et Jobbaticali esmane eesmärk on jätkusuutlik kasumlikkus ja sellele ollakse väga lähedal.
Majandustulemused
  • 01.10.25, 06:00
Jobbaticali miinus ulatus üle 3 miljoni. “Oleme kasumlikkusele lähedal”
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Uudised
  • 30.09.25, 11:58
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kaarel Loigu töötas viimased neli aastat kuni tänavu suveni Capital Millis, nüüd läheb ta Urmas Sõõrumaa palgale.
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures
Forus Takso soovib igal ajal olla usaldusväärne ja strateegiline äripartner. Ettevõte sõidukipark on suur ja pakub taksosid erinevateks olukordadeks.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.09.25, 15:17
Forus Takso tegevjuht Tiit Isop: ärikliendid on sageli üllatunud, et taksopartner võtab kõik enda kanda
Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress Näeb, et kallitel hinnatasemetel on selge põhjus.
Tuntud mõõdik vilgutab punast: USA aktsiad kerkisid dot.comi haripunktist kallimaks
Kress: oleme selgelt pullituru faasis
Janar Muttik Investor Toomase konverentsil käesoleva aasta alguses esinemas.
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress Näeb, et kallitel hinnatasemetel on selge põhjus.
Tuntud mõõdik vilgutab punast: USA aktsiad kerkisid dot.comi haripunktist kallimaks
Kress: oleme selgelt pullituru faasis
Vaatan lootusrikkalt tulevikku - 700 000sest portfellist on puudu vaid 9000 euro jagu.
Apple, Alphabet ja Nvidia lükkasid minu portfellil gaasi põhja – lisandus üle 20 000
Lõuna-Eesti maakondade edukate ettevõtete TOP toimus septembris. Lääne-Eesti edukaid tunnustati oktoobri algul.
„Pärnu tuleb Tallinnale lähemale“ – suurprojektid kujundavad Lääne-Eesti tulevikku
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
ChatGPT looja tõusis aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikuma idufirma kohale.
OpenAI on aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikum idufirma
Raha läheb uute droonide, droonitõrje ja küberkaitse arendamiseks.
3,7 miljonit innovatsiooniks: toetust said üheksa Eesti kaitsetööstust
Forus Takso soovib igal ajal olla usaldusväärne ja strateegiline äripartner. Ettevõte sõidukipark on suur ja pakub taksosid erinevateks olukordadeks.
  • ST
Forus Takso tegevjuht Tiit Isop: ärikliendid on sageli üllatunud, et taksopartner võtab kõik enda kanda
Kiibitootjate väärtus tõusis 200 miljardi dollari võrra.
Tehisintellekti hullus tõi kaasa kiibitootjate rekordilise ralli
Nafta hind langes neljandat päeva järjest.
Nafta hind langeb neljandat päeva järjest
ChatGPT looja tõusis aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikuma idufirma kohale.
OpenAI on aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikum idufirma
USA riigipea Donald Trump on vihjanud, et tema administratsioon võib kasutada valitsusasutuste töö sulgemist ettekäändena föderaalametnike massilisteks koondamisteks.
USA valus valitsuskriis ähvardab pikaks venida
Meta tegevjuht Mark Zuckerberg tutvustas 2024. aasta septembris Meta Connect üritusel Meta AI funktsioone.
Privaatsuspoliitika muudatus langetas Meta aktsiat
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”

Podcastid

Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Ruutmeetrite taga
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
00:00
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
Fookuses: tark tööstus
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
00:00
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
Hommikuprogramm
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
Äripäeva raamatuklubi
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
Vähene teadlikus töötajate eripäradest võib suured talendid varju jätta
Hommikuprogramm
Vähene teadlikus töötajate eripäradest võib suured talendid varju jätta
Hiinlased vallutavad Euroopa turgu. "Autoturul on üleküllastumus uutest tulijatest"
Hommikuprogramm
Hiinlased vallutavad Euroopa turgu. "Autoturul on üleküllastumus uutest tulijatest"
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 01.10.25, 06:00
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
2
Uudised
  • 30.09.25, 11:58
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
3
Börsiuudised
  • 01.10.25, 09:00
USA valitsus peatas töö. Aktsiaturud langevad
4
Börsiuudised
  • 01.10.25, 13:00
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
5
Uudised
  • 01.10.25, 16:11
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
6
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures

Viimased uudised

Arvamused
  • 02.10.25, 14:45
Auto|Piloot. Citroën tegi liiga taskukohase elektri-pereauto
Uudised
  • 02.10.25, 14:45
Lüganuse põllumehed ihuvad hammast Püssi tuhamäele
  • ST
Sisuturundus
  • 02.10.25, 14:26
Verstoni juht kestlikkusest: eesmärgi võtsime laest, tuleb lihtsalt tegema hakata
Börsiuudised
  • 02.10.25, 14:13
Nafta hind langeb neljandat päeva järjest
  • ST
Sisuturundus
  • 02.10.25, 13:57
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Saated
  • 02.10.25, 13:30
Eesti ettevõtjad otsivad kohta Indias. “Sellise kasvuga riike naljalt ei leia”
Töökuulutused
  • 02.10.25, 13:15
AmberCell otsib Eesti piirkonna juhti
Saated
  • 02.10.25, 12:46
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025