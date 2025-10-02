Tagasi ST 02.10.25, 13:57 Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas Kui Raben Eesti alustas 2004. aastal tegevust kaheliikmelise meeskonnaga, ei osanud keegi arvata, et ettevõttest kasvab kiiresti üks tugevamaid tegijaid kohalikul transpordi- ja logistikaturul. Tänaseks on meeskond oluliselt kasvanud ning lisandunud on mitmekülgne teenusteportfell, mis võimaldab pakkuda lepingulist logistikat, siseriiklikku ja rahvusvahelist transporti, jahutatud toidukaupade logistikat, mere- ja õhutransporti ning intermodaalset transporti läbi ettevõtte filiaalide erinevates riikides.

Raben Groupi juured ulatuvad 1931. aasta Hollandisse, kus logistikafirma alustas pereettevõttena. Euroopa-üleseks võrgustikuks kasvanud grupil on täna 17 riigis enam kui 170 asukohta, ligi kaks miljonit ruutmeetrit laopinda ja üle 12 000 töötaja. Eestis on vähestel ettevõtetel võimalus kasutada nii ulatuslikku ja hästi toimivat logistilist võrgustikku, mis tagab igapäevased väljumised ning kiire ja usaldusväärse kaubavoogude liikumise erinevate riikide vahel. Isegi siis, kui Eesti ei ole tarneahela algus ega lõpp-punkt.

Evgenia Antonis rõhutab, et edu taga ongi just nii paindlikkus, pidev areng kui ka võime kuulata partnerite erivajadusi. „See on meie tugevus, mida paljud kohalikud konkurendid pakkuda ei saa – meil on võimalus toetuda rahvusvahelisele võrgustikule, kuid samas reageerida väga täpselt Eesti klientide vajadustele," selgitab Raben Eesti juht.

Näiteks toidukaupade puhul on kliendile oluline kindlus, et kogu tarneahel vastab rangetele ohutus- ja kvaliteedinõuetele. Raben Eesti on Eestis ainus ettevõte, kellel on IFS Logistics 3.0 sertifikaat – see tähendab, et iga etapp, alates kaupade vastuvõtust kuni ladustamise ja tarneni, on kontrollitud ning rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega kooskõlas. See on suur konkurentsieelis, eriti toiduainetööstuse ja jahutatud kaupade transpordi puhul.

Transpordi- ja logistikasektori väljakutsed on ajas palju muutunud

Ühelt poolt kujundavad turgu tööjõupuudus, kasvavad kulud ja keskkonnanõuded, teisalt avavad digitaliseerimine ja rohepööre uusi võimalusi. Raben Eesti on seadnud fookusesse nutikad IT-lahendused, mis toetavad protsesside automatiseerimist, andmepõhist juhtimist ja klientidele pakutavat läbipaistvust. „Digilahenduste abil saame vähendada käsitööd, parandada prognooside täpsust ja pakkuda klientidele rohkem paindlikkust. Meie kliendiportaalid võimaldavad reaalajas tellimusi jälgida ning kogu vajalik dokumentatsioon on vaid mõne klikiga kättesaadav,“ kirjeldab Antonis.

Ta lisab, et see suurendab läbipaistvust, tõstab kliendirahulolu ning võimaldab klientidel oma tegevust paremini planeerida. „Meie juhtkond on seadnud strateegiliseks eesmärgiks automatiseerida kõik protsessid, et suurendada efektiivsust ning vähendada käsitsi tehtavat tööd. Arvestades tööjõupuudust logistikasektoris, on oluline töötajate tootlikkuse mõõtmine ja ressursside targem kasutamine. IT süsteemid toetavad meid ka selles, andmepõhine juhtimine aitab hoida kõrget teenuse kvaliteeti ka keerulistes oludes.”

Samas on logistikasektori suureks väljakutseks keskkonnamõju vähendamine. Raben mõõdab regulaarselt CO₂ heitmeid, uuendab autoparki madalama heitkogusega sõidukite vastu ja testib seal võimalusel ka elektrisõidukeid. Digitaalsed planeerimistööriistad aitavad optimeerida marsruute ja vähendada tühisõite, mis säästab nii kütust kui ka keskkonda. Laopindadel, kontorites investeeritakse hoonete energiatõhususse, rakendatakse prügikäitlust, sorteerimist ja taaskasutuse põhimõtteid. Eesmärk on pakkuda lahendusi, mis on korraga tõhusad ja vastutustundlikud.

Viimase aasta jooksul on sektori hinnakujundust tugevalt mõjutanud kütusehindade kõikumine, tööjõupuudus ja regulatiivsed nõuded. Need tegurid on paratamatult suurendanud teenuste omahinda, kuid Raben Eesti eesmärk on tagada klientidele jätkuvalt konkurentsivõimeline ja usaldusväärne teenus. Antonis nendib, et ettevõtte jaoks on oluline, et isegi keerulistes oludes oleks kliendil kindlus ning tema kaubad jõuaksid õigel ajal ja õiges seisukorras kohale.

Kuna Raben Eesti tegevus tugineb tugevalt Euroopa võrgustikule ja koostööpartneritele, mõjutavad ettevõtet otseselt ka erinevates riikides kehtestatud täiendavad kulud ja maksud. Need riigipõhised tasud ja maksud lisanduvad transpordi- ja logistikasektori üldistele kuludele, nagu kütus, tööjõud ja regulatiivsed nõuded. Seetõttu tuleb hinnakujunduses arvestada nende lisakohustustega, et tagada nii konkurentsivõime kui ka teenuste jätkusuutlikkus.

Põhilised riskid on seotud tarneahela, IT ja inimestega

„Üks olulisemaid riske meie igapäevatöös on ootamatud katkestused tarneahelas. Meie liiniautod liiguvad nagu kellavärk terminalide vahel, mistõttu iga tehniline tõrge, loodusõnnetus või muu ootamatus võib häirida kogu tööaja graafikut ning mõjutada tarneaegu. Sellistes olukordades peame kiiresti reageerima – leidma alternatiivse transpordilahenduse ning tegema ümber kogu logistilise planeerimise, et minimeerida viivitusi ja tagada teenuse järjepidevus,” räägib ettevõtte juht.

Teiseks on olulised tööjõuga seotud riskid: kuna kollektiiv on suhteliselt väike, võib juba 1-2 võtmetöötaja ootamatu puudumine põhjustada tõrkeid igapäevastes tööprotsessides. Selle riski maandamiseks rakendatakse pidevat koolitust, luuakse motiveerivad töötingimused ning kehtestatud on põhimõte, et igal töötajal peab olema asendaja, kes suudab tema rolli üle võtta.

Kolmandaks arvestatakse Raben Eestis tõsiselt ka tehnoloogiliste riskidega, sealhulgas IT-süsteemide võimalike tõrgete või andmeturbe rikkumistega. IT süsteeme uuendatakse regulaarselt, et tagada nende töökindlus ja turvalisus, samuti korraldatakse kohustuslikke koolitusi, et tõsta töötajate teadlikkust küberturbe ohtudest ning vähendada inimliku vea riski.

Pidev areng aitab konkurente edestada

Tulevikku vaadates on Raben Eesti eesmärk tugevdada kohalikke teenuseid ja laiendada siseriiklikku võrgustikku. See võimaldab pakkuda veelgi paindlikumaid lahendusi kogu Eesti territooriumil ning vähendada sõltuvust partneritest. Riskide maandamiseks panustab ettevõte töötajate koolitamisse, asendussüsteemide loomisse ja IT-turvalisusse. Ettevõtte igapäevane töö on seotud suure vastutusega, sest iga viivitus või ootamatus võib mõjutada tervet tarneahelat. Seepärast on Raben Eesti üles ehitanud süsteemid, mis tagavad stabiilsuse ka ootamatuste keskel.

Grupi tasandil ollakse viimastel aastatel aktiivselt laienenud ja investeerinud erinevatesse Euroopa riikidesse. Eestis on tegevus olnud seni tagasihoidlikum, kuid töö käib Antonisi sõnul selle nimel, et muutuda iseseisvamaks ning vähendada sõltuvust kohalike partnerite võrgustikust.

„Oleme ehe näide, kuidas väikesest kahe inimesega tiimist saab aja jooksul professionaalne ja usaldusväärne logistikapartner. Edu võti on olnud valmisolek kasvada koos klientidega, kohandada teenuseid erinevate sektorite vajadustele ja hoida fookust kvaliteedil. Meie eesmärk on pakkudes lahendusi, mis aitavad klientidel oma äri paremini juhtida ja arendada. Suudame kiiresti kohaneda ning rakendada pidevalt innovatsiooni, mis aitab meil konkurentsis püsida ja kasvada.”

Raben Eesti OÜ