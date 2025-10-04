S&P ja Dow kerkisid järjekordse tipuni, Nasdaq taandus

USA kõik kolm peamist indeksit saavutasid neljapäeval uued rekordid. Tehnoloogiaralli liigub edasi tehisintellektiga seotud aktsiate tõttu. Samal ajal jälgisid investorid Washingtoni arenguid, kaaludes USA valitsuse töö pikaajalise peatumise võimalusi.
Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!