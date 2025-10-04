Soome postiettevõtte IPO meelitab boonusaktsiatega

Soome viimase aja suurim emissioon, riikliku postiettevõtte Posti Helsingi börsile tulek meelitab soomlasi investeerima boonusaktsiatega.
- Posti pakivedu Soomes.
- Foto: Posti
Teisipäeval algas Posti aktsiate märkimine, aktsiat, millega ettevõte loodab koguda sada miljonit eurot. Hinnaga 7,5 eurot tükist pakutakse institutsionaalseile investoreile 10,6 miljonit aktsiat ja väikeinvestoreile miljon aktsiat. Hinnanguliselt on postiettevõtte turuväärtus 300 miljonit eurot.
