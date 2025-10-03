Põnts nii CO2 jalajäljele kui ka kuludele – ettevõtte autopargi omamisel ja liisimisel on suur mõju

Kõige lihtsamini mõistetav tegur süsinikuheitme suuruses on autode vanus. Aastatega on autod läinud ökonoomsemaks ning Euroopa Liidu regulatsioonid on survestanud tootjaid sõidukite CO2 heitmeid vähendama. Vanematel autodel on CO2 näitaja oluliselt suurem, sest nad tarbivad rohkem kütust ja tekitavad rohkem heitmeid. See teeb auto vanusest ühe oluliseima faktori ettevõtte jalajälje kujundamisel.

Tavapärase liisingutsükliga vahetatakse autod välja iga viie aasta järel. Mobire täisteenusrendi puhul toimub uuendamine keskmiselt iga kolme aasta järel, mis tähendab kiiremat ligipääsu uuele tehnoloogiale ja vale valiku tegemise risk väheneb. Autopargi uuendamist peetakse tihti peavaluks, sest müük ja uute mudelite otsimine nõuab aega ja teadmisi.

Mobire täisteenusrendi lahendusega seda muret pole – müügiga ei pea ise tegelema ning uute autode valikul saab tugineda ekspertide nõule, kellel on igapäevasest tööst helikopterivaade kogu turule. Millised mudelid on usaldusväärsed, mis on tehnoloogilised muudatused erinevate aastakäikude vahel, mida uut on tulemas, kus on head pakkumised jne. Sellist ülevaadet on võimatu saada, kui puutud autoturuga kokku vaid iga 5. aasta järel, kuid koostöös Mobire täisteenusrendi ekspertidega muutub valiku tegemine lihtsaks.

Samuti on määrav see, kui palju ettevõtte autod aastas sõidavad – iga lisakilomeeter kasvatab kulu ja heidet. Kui ettevõtte leiab viise, kuidas üleliigseid või tühje sõite vältida, siis suudad lisaks kliimaeesmärkidele ka kulud kontrolli all hoida.

Loomulikult ei tasu CO2 jalajälje optimeerimisel unustada mootori tüüpi – diisel, bensiin, hübriid, pistikhübriid või elektriauto. Arvestades, et autopargi süsinikuheitme jalajälje arvutamisel on valemis sees auto CO2 näitaja ja kütusekulu, siis ei pea kaua nuputama, et märgata, et elektriauto on võrreldes diisel- ja bensiinimootoriga oluliselt väiksema jalajäljega.

Kütusekulu või elektriautode puhul elektrilaadimiste arvutamise aluseks on sellisel juhul tüüpiliselt ettevõtte kütusekaardi või laadimiskaardi andmed. Kui töötajad kasutavad neid kaarte valesti – näiteks tankides isiklikke autosid – moonutab see ettevõtte jalajälje arvestust ja suurendab kulusid. Mobire saab ettevõtte jaoks kütusekaartide kasutamise mahud välja võtta ning autode läbisõiduga võrrelda. Selliselt saame tuvastada anomaaliaid ning hoida CO2 arvestus läbipaistvana.

Autopargi suuruse ja tüübi optimeerimine

Sihtotstarbeline kasutus on autopargi optimeerimise juures võtmesõna. Näiteks kontoritöötajad, kellel pikki sõite pole, võiksid sõita elektriautodega – tänaseks on laadijad suuremate kontorite läheduses tavaliselt olemas ja tööpäeva jooksul saab autot muretult laadida. Samas müügiinimesed või sagedased pikamaa-sõitjad võivad elektriautoga hätta jääda ning vajavad teistsugust lahendust.