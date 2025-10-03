Äripäev
  03.10.25, 13:20

Põnts nii CO2 jalajäljele kui ka kuludele – ettevõtte autopargi omamisel ja liisimisel on suur mõju

Ettevõtte autopark on märksa enam kui lihtsalt kulurida raamatupidamises. See mõjutab lisaks kuludele töötajate mugavust ja üha enam ka ettevõtte mainet. CO2 jalajälg on muutumas üheks oluliseks mõõdikuks, mille järgi hinnatakse, kui vastutustundlikult ja targalt ettevõte oma ressursse juhib.
Mobire Eesti AS
  • Mobire Eesti AS
  • Foto: Kolde Photography
Ettevõtte CO2 jalajälg jaotatakse tavaliselt kolmeks:
  • otsesed heitmed (nt ettevõtte autod, tootmisliinid).
  • kaudsed heitmed energiatarbimisest (nt elekter, soojus).
  • laiemad tarneahela heitmed (tarnijad, toodete transport, jäätmed, töötajate sõidud).
Suure sõidukiparkitega ettevõtete puhul moodustavad autodega seotud heitmed kaaluka osa jalajäljest. Autode CO2 näitajad, kütusekulu ja läbisõit peaks sel juhul luubi all olema.
Peamised faktorid, mis CO2 jalajälge kasvatavad

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kõige lihtsamini mõistetav tegur süsinikuheitme suuruses on autode vanus. Aastatega on autod läinud ökonoomsemaks ning Euroopa Liidu regulatsioonid on survestanud tootjaid sõidukite CO2 heitmeid vähendama. Vanematel autodel on CO2 näitaja oluliselt suurem, sest nad tarbivad rohkem kütust ja tekitavad rohkem heitmeid. See teeb auto vanusest ühe oluliseima faktori ettevõtte jalajälje kujundamisel.
Tavapärase liisingutsükliga vahetatakse autod välja iga viie aasta järel. Mobire täisteenusrendi puhul toimub uuendamine keskmiselt iga kolme aasta järel, mis tähendab kiiremat ligipääsu uuele tehnoloogiale ja vale valiku tegemise risk väheneb. Autopargi uuendamist peetakse tihti peavaluks, sest müük ja uute mudelite otsimine nõuab aega ja teadmisi.
Mobire täisteenusrendi lahendusega seda muret pole – müügiga ei pea ise tegelema ning uute autode valikul saab tugineda ekspertide nõule, kellel on igapäevasest tööst helikopterivaade kogu turule. Millised mudelid on usaldusväärsed, mis on tehnoloogilised muudatused erinevate aastakäikude vahel, mida uut on tulemas, kus on head pakkumised jne. Sellist ülevaadet on võimatu saada, kui puutud autoturuga kokku vaid iga 5. aasta järel, kuid koostöös Mobire täisteenusrendi ekspertidega muutub valiku tegemine lihtsaks.
Samuti on määrav see, kui palju ettevõtte autod aastas sõidavad – iga lisakilomeeter kasvatab kulu ja heidet. Kui ettevõtte leiab viise, kuidas üleliigseid või tühje sõite vältida, siis suudad lisaks kliimaeesmärkidele ka kulud kontrolli all hoida.
Loomulikult ei tasu CO2 jalajälje optimeerimisel unustada mootori tüüpi – diisel, bensiin, hübriid, pistikhübriid või elektriauto. Arvestades, et autopargi süsinikuheitme jalajälje arvutamisel on valemis sees auto CO2 näitaja ja kütusekulu, siis ei pea kaua nuputama, et märgata, et elektriauto on võrreldes diisel- ja bensiinimootoriga oluliselt väiksema jalajäljega.
Kütusekulu või elektriautode puhul elektrilaadimiste arvutamise aluseks on sellisel juhul tüüpiliselt ettevõtte kütusekaardi või laadimiskaardi andmed. Kui töötajad kasutavad neid kaarte valesti – näiteks tankides isiklikke autosid – moonutab see ettevõtte jalajälje arvestust ja suurendab kulusid. Mobire saab ettevõtte jaoks kütusekaartide kasutamise mahud välja võtta ning autode läbisõiduga võrrelda. Selliselt saame tuvastada anomaaliaid ning hoida CO2 arvestus läbipaistvana.
Autopargi suuruse ja tüübi optimeerimine
Sihtotstarbeline kasutus on autopargi optimeerimise juures võtmesõna. Näiteks kontoritöötajad, kellel pikki sõite pole, võiksid sõita elektriautodega – tänaseks on laadijad suuremate kontorite läheduses tavaliselt olemas ja tööpäeva jooksul saab autot muretult laadida. Samas müügiinimesed või sagedased pikamaa-sõitjad võivad elektriautoga hätta jääda ning vajavad teistsugust lahendust.

Kasvav trend on isiklike ametiautode asemel ühiskasutatavad autod, mida broneeritakse nagu koosolekuruume. Ettevõtetes, kus autod pole töö tegemiseks hädavajalikud, kasutatakse isiklikke autosid sageli vähe. Kuid ka vähe kasutatud isiklikud ametiautod vajavad hooldust, kindlustust, maksude maksmist jne. Seega on ühiskasutatavate autode puhul võit on mitmetasandiline – väiksem CO2 jalajälg, aga ka kulude kokkuhoid.
Ettevõtted, kelle jaoks auto on kriitiline töövahend, sellist autopargi vähendamist siiski teha ei saa. Sageli on olukord hoopis vastupidine – igaks juhuks on olemas ka varuautod, et seisakuid vältida. See aga ei ole ei kuluefektiivne ega keskkonnasõbralik, iga seisva auto pealt tuleb ikkagi makse maksta ja nad amortiseeruvad isegi siis, kui neid kasutatakse harva. Mobire täisteenusrendi puhul ei ole vaja parkla nurka seismiseks üleliigseid autosid võtta, sest asendusauto on alati Mobire poolt garanteeritud.
Suuremate autoparkide puhul on mõtet veel rohkem detaili minna. Juba mõned protsendid kulusäästu on sellisel juhul väga märgatava hinnaga. Näiteks saab autodele lisada telemaatikat, mis jälgib marsruute ja sõidustiili. Järsud pidurdused või kiirendused annavad märku ebaefektiivsest sõidustiilist. Seejärel problemaatiliste juhtide koolitamine võib tähendada tuhandeid eurosid kokkuhoidu nii kütuse kui ka hoolduskulude pealt.
Automaks nügib kliimasäästlikkuse suunas
Kõige suurema töö ettevõtte autode CO2 jalajälje vähendamiseks on ära teinud registreerimismaks ja aastamaks, sest nende maksude tagajärjel tekitavad suure süsinikuheitmega autod lihtsalt nii palju lisakulu. Paljud inimesed, kes varem isegi ei kaalunud elektriauto soetamist, tunnevad nüüd selle vastu huvi. Avastatakse, et sõiduraadius ei ole enam probleem, hinnad on tulnud mõistlikele tasemetele ja laadimisvõimalused on oluliselt paranenud. Küsimuseks saab hoopis see, et kuidas kiiresti autoparki muuta.
Majanduslikud ja regulatiivsed muutused – olgu selleks automaks, kütuseaktsiisi tõus või uued keskkonnanõuded – jõuavad sageli ootamatult kohale. Paindlikud lahendused, nagu täisteenusrent võimaldavad ettevõttel oma sõidukiparki uuendada ja kohandada oluliselt kiiremini kui liisingu või väljaostu puhul. See vähendab riske ja hoiab ära olukorra, kus ettevõte jääb „kinni“ vananenud ja kulukatesse lahendustesse.
Sammud CO2 vähendamiseks
Soovi korral on võimalik süsiniku jalajälje vähendamiseks astuda konkreetseid samme:

Artikkel jätkub pärast reklaami

  • eelistada väiksema kütusekuluga või elektrilisi lahendusi
  • autode ostmise asemel eelistada täisteenusrenti, et vältida üleliigseid autosid
  • planeerida marsruute nutikalt ja vältida tühisõite
  • vähendada ametiautode hulka ja minna üle jagatud autode mudelile
  • kasutada telemaatikat ja digilahendusi juhtide sõidustiili jälgimiseks
  • koolitada juhte säästlikumalt sõitma
Strateegiline otsus nii kulude kui ka jalajälje vähendamiseks
Kui ettevõtte autopargis on ülekaalus vanemad autod, tähendab see automaatselt suuremaid heitmeid ja kõrgemaid kulusid. Ka läbisõit ja töötajate sõiduharjumused jätavad oma jälje – iga tarbetu kilomeeter kasvatab nii rahalist koormust kui ka keskkonnamõju. Samal ajal määrab palju ka see, milline auto on valitud konkreetse töö jaoks: müügimeeskonna vajadused on teistsugused kui kontoritöötajate omad.
Tehnoloogia areneb kiiresti ja riiklikud regulatsioonid muutuvad üha rangemaks, mistõttu on vajalik oma autoparki sageli värskendada. Oluline on mõelda autopargile kui strateegilisele tööriistale – selle nutikas uuendamine ja juhtimine on võimalus kulusid kokku hoida ning näidata, et ettevõte tegutseb vastutustundlikult ja tulevikku vaatavalt.
Kuidas aitab Mobire?
Täisteenusrent aitab autopargi optimeerimise osas palju ära teha:
  • Kiire ligipääs uutele tehnoloogiatele – autoparki saab uuendada nii tihti kui vaja (keskmiselt iga 3 aasta järel)
  • Null halduskoormust – Mobire eksperdid teevad ära täiskohaga autopargihalduri töö.
  • Prognoositavad kulud – fikseeritud kuumakse, 0 € stardikulu ja kõik autokulud ühel arvel.
  • Varuautosid pole tarvis hoida – asendusauto on alati garanteeritud.
Kui soovid vähendada oma ettevõtte CO2 jalajälge ja samal ajal vabaneda autopargi haldamise peavalust, siis tasub autopargi haldus usaldada Mobire kätte.
