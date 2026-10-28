Tagasi ST Vilniuse kesklinnas Püha Jaakobi kvartalit haldav ettevõte pakub 9,5% tootlusega võlakirju Vilniuse kesklinnas Püha Jaakobi kvartalit haldav ettevõte Orkelos valdymas pakub 18-kuulise tähtajaga võlakirju, mille aastaintress on 9,5%. Eesmärk on kaasata kuni 12 miljonit eurot. Võlakirju pakutakse investoritele olukorras, kus 98,9% kvartali pinnast on välja üüritud, hotelli AC Hotel by Marriott Vilnius tulemused ületavad kavandatut ning järgmisel aastal oodatakse büroopindade üüritulu edasist kasvu.

Leedu, Läti ja Eesti investorid saavad võlakirju märkida kuni 9. novembrini; minimaalne investeering on 1000 eurot. Pakkumist korraldab ja viib läbi investeerimisühing OSUM Securities. Võlakirjad on kavas võtta kauplemisele Nasdaq First Northi turul.

Pealinna Püha Jaakobi kvartalis, Lukiškėse väljaku ja Nerise jõe vahel, asuvad 271 toaga hotell AC Hotel by Marriott Vilnius koos 400-kohalise konverentsikeskusega, Šiuolaikinės mokyklos centras, rahvusvaheliste ja Leedu ettevõtete kontorid, restoranid ja kohvikud. 18 800 m² üüritavast pinnast on välja üürimata 199 m² ehk 1,1%.

Lisateavet võlakirjade emissiooni kohta leiab SIIT

„Nüüd saame juba hinnata toimiva kvartali tulemusi: eelmise aasta lõpus tegevust alustanud hotell ületab tänavusi plaane ning broneeringud võimaldavad järgmiseks aastaks prognoosida edasist kasvu. Kasvab ka büroopindade üüritulu. 2026. aasta esimese kolme kvartali tulemuste ja neljanda kvartali eelarve põhjal prognoosime, et Püha Jaakobi kvartal teenib 2026. aastal 3,82 miljonit eurot puhast tegevustulu (NOI). Kuna sel aastal kandsime märkimisväärseid ühekordseid kulusid, mis olid seotud üüripindade väljaehitamisega üürnike jaoks, ning arvestades juba sõlmitud üürilepinguid ja hotelli eelarvestatud tegevustulemust, peaks puhas tegevustulu 2027. aastal ületama 5 miljonit eurot,“ ütleb Orkelos valdymase juht Rytis Zaloga.

Üürilepingu sõlminud ettevõtetele antakse sel aastal üle 1900 m² büroopinda. Sellest on üürnikud juba kasutusele võtnud 802 m², ülejäänud 1100 m² plaanitakse välja ehitada ja üle anda 2026. aasta lõpuks. Järgmisel aastal teenib kogu see pind üüritulu terve aasta jooksul.

Kvartali üürnike hulka kuuluvad jaekettide haldaja, rahvusvaheline turu-uuringufirma ning tehisintellektilahenduste arendajad. Ajaloolistes hoonetes tegutsevad ka kool, kohvik ja pagarikoda. Hotell AC Hotel by Marriott Vilnius võttis esimesed külalised vastu 2025. aasta oktoobris; hotellis on kuni 400 osalejat mahutav konverentsikeskus ja restoran Saint Jacob’s restaurant. Selle aasta esimese üheksa kuu jooksul olid hotelli tulud 4,3% ja EBITDA 19% plaanitust suuremad. Hotell saavutas need tulemused juba esimesel tegevusaastal, mil tegevus alles hoogu kogub.

Püha Jaakobi kvartali arendas välja Lords LB Asset Managementi hallatav fond Lords LB Special Fund IV. Arhitektuuribüroo DO Architects projekti järgi renoveeriti endise haigla territooriumil ajaloolised hooned, ehitati hotell ja avati kvartali alad avalikkusele. 2026. aasta Baltic Real Estate Awardsil tunnistati AC Hotel by Marriott Vilnius parimaks hotelliprojektiks ning kogu kvartal pälvis tunnustuse konversiooni kategoorias.

„Enamik kinnisvaraemitente rahastab võlakirjadega ehitust, mistõttu võtab investor enda kanda nii ehitus- kui ka müügiriski. Orkelos valdymase puhul on Vilniuse kesklinnas asuv projekt juba valmis ja toimib. Tulu teenib see kolmest allikast: hotellist ning büroo- ja haridusotstarbeliste ruumide üürist,“ ütleb OSUM Securities’e juht Tadas Teresevičius.

Tema sõnul kaitsevad investorite huve kaks võlakirjatingimustes sätestatud näitajat. Ettevõtte võlg ei tohi ületada kindlaksmääratud osa vara väärtusest ning tegevustulu peab intressimaksed piisava varuga katma.

„Projekti rahastab juba üks riigi suurimaid panku ning praegune pangalaen refinantseeritakse 2027. aasta lõpus. Täiendav pangalaen oleks üks võimalikest võlakirjade lunastamise allikatest,“ ütleb Teresevičius.

Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutatakse Orkelos valdymase 14 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni refinantseerimiseks, mille lunastustähtpäev on 11. november 2026. Emissioonitingimuste kohaselt on ettevõtte aktsionäri antud laenud võlakirjade suhtes allutatud. See tähendab, et ettevõte peab esmalt täitma kohustused võlakirjaomanike ees ja alles seejärel võib ta aktsionäri antud laenud tagasi maksta. Tingimustes on ette nähtud ka ettevõtte õigus võlakirjad ennetähtaegselt lunastada. Kui võlakirjad lunastatakse esimese kolme kuu jooksul pärast emiteerimist, makstakse investoritele preemiat 1% lunastatavate võlakirjade nimiväärtusest. Neljandast kuni kuuenda kuuni on preemia 0,5%, alates seitsmendast kuust preemiat ei maksta.

Lords LB Asset Management on üks Balti riikide suurimaid varahaldusettevõtteid, mis osutab alates 2008. aastast teenuseid institutsionaalsetele ja erainvestoritele. Ettevõte haldab investeeringuid kinnisvarasse, erakapitali, energeetikasse ja taristusse. Tema hallatavate varade väärtus ületas 2025. aasta lõpus 1,4 miljardit eurot.