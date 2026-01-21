Huang: tehisintellekti taristusse tuleb investeerida triljoneid
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul on tehisintellekti kiire areng käivitanud ajaloo suurima taristuehituse laine. Kuigi ettevõtted on tehnoloogiasse juba investeerinud sadu miljardeid dollareid, seisavad ees märksa suuremad kulutused.
USA mälukiipide hiid Micron Technology (MU) teatas nädalavahetusel plaanist osta Taiwanis asuv kiibitehas, mis on osa strateegiast leevendada tehisintellekti buumist tingitud kroonilist kiibidefitsiiti.
Nvidia oluline partner ja mälukiipide hiid Micron Technology hoiatab, et ülemaailmne mälukiipide puudus on viimase kvartali jooksul kiirenenud. Ettevõtte hinnangul jätkub tohutu nõudlus oodatust kauem.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.