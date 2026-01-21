Nvidia juht näeb Euroopal võimalust robootikas USA-st ette jõuda

Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul on tehisintellekti kiire areng käivitanud ajaloo suurima taristuehituse laine. Kuigi ettevõtted on tehnoloogiasse juba investeerinud sadu miljardeid dollareid, seisavad ees märksa suuremad kulutused.
USA mälukiipide hiid Micron Technology (MU) teatas nädalavahetusel plaanist osta Taiwanis asuv kiibitehas, mis on osa strateegiast leevendada tehisintellekti buumist tingitud kroonilist kiibidefitsiiti.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.