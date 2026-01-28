Invego ehitab Riiga uue elukvartali 46 miljoni eest
Kristjan-Thor Vähi Invego kontserni kuuluv ning 100% Invego Latvia OÜ kontrolli olev Invego Tornakalna SIA rajab Riiga uue elukvartali rohkem kui 200 korteriga, investeerides selleks 45,6 miljonit eurot.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.