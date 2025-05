ST Sisuturundus 23.05.25, 14:58

Everaus Kinnisvara juht Janar Muttik leiab, et tõelised arenguhüpped sünnivad just keerulisel ajal. “Julged otsused sünnivad siis, kui kõik teised kahtlevad,” ütleb ta, pidades silmas nii infrastruktuuri ehitamist, planeeringuid kui ka uute projektide ettevalmistust hetkel, mil turg on ettevaatlik.