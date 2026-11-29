USA kiibifirma Nvidia aktsia järsu odavnemise ja ettevõtte juhtimise ümber puhkenud segaduse järel on mitu analüüsimaja kärpinud märkimisväärselt oma hinnasihte. Sellest hoolimata näevad analüütikud aktsias suurt tõusupotentsiaali.
Go Groupi töötaja astub broneeritud koosolekuruumi ja Teams avaneb seinaekraanil automaatselt. Videokõne võib alata ilma ühegi lisaliigutuseta. Selle taga on koostöös Ateaga kasutusele võetud Cisco lahendus, mis on Go Groupi IT-juhi Veiko Sinimäe sõnul teinud lõpu ka koosolekutehnikaga seotud abipalvetele.