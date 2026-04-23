Investorid jäävad Liveni pakkumise peale kõhklema

Kinnisvaraarendaja Liven alustas ametlikult aktsiate avalikku pakkumist, kuid investorite seas on tunda ettevaatlikkust. Turuosalised tunnistavad Liveni tugevat kuvandit ja head müügiedu, ent kinnisvaraturu tsüklilisuse, aktsia hinnastamise ja laienemisega kaasnevate riskide küsimused sunnivad paljusid enne märkimisnuppu vajutamist põhjalikumalt kaaluma.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks on investorid Liveni aktsiapakkumise suhtes ettevaatlikud ja kuidas kommenteerib olukorda investor Taavi Ilves;
- milliseid strateegilisi samme Liven plaanib ette võtta, et vähendada geograafilisi riske ja mida arvab kinnisvaraekspert Tõnu Toompark nendest plaanidest;